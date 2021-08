Vater mit Fahrtenmesser attackiert - 24-Jähriger seit Donnerstag in Dessau vor Gericht

Dessau/MZ - Vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau hat am Donnerstag die Hauptverhandlung in einem Sicherungsverfahren gegen einen 24-jährigen jungen Mann begonnen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die nach einem Beschluss des Gerichts schon beim Verlesen der Anklage nicht mehr dabei sein durfte.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen soll der Mann am 26. Februar in Dessau-Roßlau versucht haben, mit einem Fahrtenmesser seinen Vater in den Kopf- und Halsbereich zu stechen. Dann soll der 24-Jährige die EC-Karte des Vaters entwendet und kurze Zeit später mit der EC-Karte diverse Flaschen Alkohol in einem Supermarkt erworben haben.

Die Dessauer Staatsanwaltschaft geht derzeit im Ergebnis eines psychiatrischen Gutachtens davon aus, dass der Mann infolge einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist.