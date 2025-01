Wegen einer Messerstecherei vor einer Kneipe in der Dessauer Innenstadt hat das Landgericht Dessau am Freitag einen Mittdreißiger aus Zerbst verurteilt. Warum es die Tat als gefährliche Körperverletzung und damit nicht als versuchten Totschlag einstufte.

Urteil nach Messerstecherei vor einer Kneipe in Dessau: Mann aus Zerbst muss viele Jahre in Haft

Prozess am Landgericht Dessau

Dessau/MZ/TST. - Wegen einer Messerstecherei vor einer Kneipe in der Dessauer Innenstadt hat das Landgericht Dessau am Freitag einen Mittdreißiger aus Zerbst zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte auf seinen Widersacher eingestochen und diesen dabei lebensgefährlich verletzt hat.