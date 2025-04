Im Prozess um eine Messerstecherei in Aken steht das Urteil bevor.

Urteil gegen Akener Messerstecher am 5. Mai - Psychiaterin hält Eifersucht als Tatmotiv für möglich

Prozess am Landgericht Dessau

Die Verhandlung findet am Landgericht Dessau statt.

Dessau/Aken/MZ. - Im Prozess um eine Messerstecherei in Aken soll am 5. Mai das Urteil gesprochen werden. Das sagte die vorsitzende Richterin beim Verhandlungstermin, 16. April, am Landgericht Dessau, bei dem eine Psychiaterin vernommen wurde.