Mitteldeutsches Theater Dessau „Untätigkeit macht alt“ - Dieter Hallervorden steht vor nächster Premiere in Dessau

Der Schauspieler Dieter Hallervorden (87) ist zufrieden mit der ersten Spielzeit in seinem Theater in Dessau in Sachsen-Anhalt. Über 16.000 Besucher wurden bislang gezählt. Am Donnerstag hat „Der König stirbt“ Premiere.