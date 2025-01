Die immer radikalere und russlandfreundliche Politik in Georgien macht auch vor der Dessau-Roßlauer Sozialdezernentin Eter Hachmann nicht Halt. Sie stammt aus dem Land im Kaukasus und kann nicht mehr zurück.

Unruhen in Georgien: Warum Dessau-Roßlaus Sozialdezernentin Eter Hachmann als „Agentin“ geführt wird

Eter Hachmann stammt aus Georgien, wo die Regierung sich Russland zuwendet. In Dessau-Roßlau ist sie Sozialbeigeordnete.

Dessau-rosslau/MZ. - In ihrem Berufsalltag sorgt sie dafür, dass das soziale Zusammenleben in Dessau-Roßlau funktioniert. Sie kümmert sich um die Ausstattung der Schulen und darum, dass es genug Angebote für Senioren gibt. Sie ist mit der Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge beschäftigt und koordiniert die Verteilung der Kita-Plätze. Als Sozialdezernentin ist Eter Hachmann wohl diejenige Beigeordnete mit dem meisten Kontakt in die Bevölkerung.