Bei einem missglückten Fallschirmsprung ist am Sonnabend in Dessau ein 53-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Verletzte konnte die Klinik bereits wieder verlassen. Beim Sprungwochenende rettete ein Reservefallschirm den Sportler vom Nachbarverein aus Zerbst.

Fallschirmspringer stürzt in Solarfeld: Verletzter auf dem Weg der Besserung

Dessau/MZ - Der am Samstag bei einem Fallschirmsprung über dem Gelände des Dessauer Flughafens „Hugo Junkers“ verletzte Mann befindet sich auf dem Weg der Besserung und konnte bereits am Montag das Krankenhaus wieder verlassen. Das sagte Gerald Bürgel, Vorsitzender des Fallschirmsportvereins Zerbst, der noch am Samstagabend sein Vereinsmitglied im Dessauer Klinikum besucht hatte.