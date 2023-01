Schule für geistig behinderte Kinder Ungeduld wächst - Noch keine Entscheidung zum Standort der Regenbogenschule in Dessau gefallen

Die Schule für geistig Behinderte braucht dringend neue Räume. Bereits im August vergangenenes Jahres sollte feststehen, ob die Regenbogenschule in der Breiten Straße oder in der Bernburger Straße ihren künftigen Standort haben wird. Was zur Verzögerung geführt hat und wann die Entscheidung nun fallen soll.