Unfälle und Überschwemmungen in Dessau nach Unwetter am Samstagabend

Dessau-Roßlau - Sturm und schwere Regengüsse haben am Sonnabend in der Doppelstadt zu einige Schäden geführt. Nach Informationen der Dessauer Berufsfeuerwehr, war der Dessauer Westen besonders vom Unwetter betroffen. Dort wurden am Samstagabend gegen 18 Uhr bei Gewittergüssen gleich mehrere Straßen überschwemmt. So unter anderem der Wachtelweg, die Bruchbreite und der Kibitzweg, berichtete die Berufsfeuerweh. Das Wasser wurde teilweise auf angrenzende Wiesenflächen gepumpt.

In der Ortslage Mosigkau hatte sich darüber hinaus am Samstag während des Unwetters gegen 19.14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines VW die Erich-Weinert-Straße und als ein entgegenkommender Mercedes auf seiner Höhe war, fielen aufgrund des Unwetters große Äste von den die Fahrbahn säumenden Bäumen auf diese.

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge mit den Baumteilen. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Drei Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt und im Städtischen Klinikum ambulant behandelt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden, berichtete die Polizei.

Die private Wetterstation in Dessau-Süd berichtet über 20 Liter Wasser pro Quadratmeter binnen zwei Stunden. Wie viel Liter Wasser im Dessauer Westen tatsächlich vom Himmel fielen, ist nicht bekannt. Der Regen hat viele Bäche gefüllt und unter anderem den Kochstedter Bach, der das Wasser aus der Mosigkauer Heide ableitet, völlig überfordert. Auch hier gab es Überschwemmungen.

Gefragt war die Hilfe der Feuerwehren auch am Sonntagvormittag. Auf der Landstraße 134 zwischen Kochstedt und der Finsteren Dammbrücke war ein Baum vom angrenzenden Wald der Mosigkauer Heide auf die Fahrbahn gestürzt.

Die Berufsfeuerwehr griff deshalb zur Motorsäge. Vermutet wird, dass dieser Baumsturz Folge des Unwetters war, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Marco Barth und erinnerte daran, dass die Temperaturen in der vergangenen Woche in der Doppelstadt recht hoch waren und es nicht geregnet hatte. Der viele Regen am Samstag könnte marode Bäume weiter destabilisieren, sagte Barth. (mz)