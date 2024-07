Dessau/MZ. - Hinter der Dessauer Bahnhofsbrücke ist es am Donnerstagmorgen, 11. Juli, zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Der 57-jährige Fahrer eines VW hatte gegen 8.20 Uhr die Antoinettenstraße in Richtung Puschkinallee befahren und wollte dann nach links in die Kleiststraße in Richtung Hochschule abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Hyundai, der in Richtung Bahnhofsbrücke unterwegs war.

Dessen 68-jährige Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 22.000 Euro.