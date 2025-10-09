Auf der A9 südlich von Dessau hat es in der Nacht zum Donnerstag, 9. Oktober, einen Unfall gegeben.

Unfall auf der A9 bei Dessau-Süd - VW kommt nach Reifenplatzer in der Nacht ins Schleudern

Dessau/MZ. - Auf der A9 südlich von Dessau hat ein Reifenplatzer in der Nacht zum Donnerstag, 9. Oktober, für einen Unfall gesorgt.

Nach Angaben vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau war ein 39-jähriger VW-Fahrer gegen 0.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Thurland und Dessau-Süd auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als es plötzlich zu dem Reifenschaden kam. Das Auto kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Anschließend schleuderte das Fahrzeug nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin von etwa 1 Uhr bis 1.45 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 11.000 Euro.