Raguhn/Dessau/MZ. - Auf der B184 zwischen Wolfen und Dessau ist am frühen Mittwochabend, 25.September, ein Motorrad-Fahrer bei einem Unfall verletzt worden.

Der 46-jähriger Fahrer einer Honda war gegen 19.35 Uhr auf der B184 in Richtung Dessau unterwegs. Vor ihm fuhr ein sehr langsam fahrender Nissan, mit einer bislang unbekannten Person am Steuer. Der Motorradfahrer überholte den Nissan. Während des Überholvorgangs beschleunigte der Fahrer aber plötzlich, so dass der Motorrad-Fahrer Schwierigkeiten bekam, den Überholvorgang zu Ende zu bringen und den Abzweig in Richtung Raguhn zu nehmen.

Beim Wiedereinordnen kam der Fahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.