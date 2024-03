Auf der Kreuzung Argenteuiler Straße und Seelmannstraße im Dessauer Westen hat es am Freitag, 22. März, kurz vor 12 Uhr einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben.

Unfall auf Argenteuiler Straße in Dessau - Beide Autofahrer wollen bei Grün gefahren sein

Ein Polizeiauto an einer Unfallstelle.

Dessau/MZ. - Auf der Kreuzung Argenteuiler Straße und Seelmannstraße im Dessauer Westen hat es am Freitag, 22. März, kurz vor 12 Uhr einen Unfall gegeben. Das hat die Polizei in Dessau am Sonnabend gemeldet.

Der 74-jährige Fahrer eines Toyota Auris hatte die Argenteuiler Straße in Richtung Heidestraße befahren. Ein 39-jähriger Fahrer eines VW Polo war auf der Seelmannstraße unterwegs und wollte dann nach links in die Argenteuiler Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander.

Beide Fahrzeugführer gaben gegenüber der Polizei an, bei grünem Lichtzeichen in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen erklärten allerdings, dass die Ampel für die Geradeausspur der Argenteuiler Straße von Rot auf Grün gewechselt war.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.