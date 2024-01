In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Straße „Breite“ in Zerbst eingebrochen und haben hohen Sachschaden hinterlassen.

Unbekannte brechen in Juweliergeschäft in Zerbst ein - Wertvoller Schmuck aus Schaufenster gestohlen

Nach Angaben der Polizei gingen die Täter dabei mit massiver Gewalt vor und beschädigten zunächst eine Schaufensterscheibe des Ladens. Durch eine so entstandene Öffnung in der Scheibe konnten sie in den Auslagenbereich gelangen.

Dort erbeuteten sie verschiedene Schmuckstücke im Wert von etwa rund 8.000 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.