Der runde Geburtstag ist noch 25 Jahre hin. Doch auch vorher wird am Wochenende schon groß gefeiert.

Dorfkirche in Sollnitz. Evangelische Landeskirche Anhalts.

Sollnitz/MZ. - Die Evangelische Landeskirche Anhalts lädt am Sonnabend, 12. Juli, um 13 Uhr zu einem feierlichen Gottesdienst anlässlich des 975-jährigen Bestehens des Dessau-Roßlauer Ortsteils Sollnitz ein.

Feierlicher Gottesdienst

Der Gottesdienst wird in der Dorfkirche Sollnitz gefeiert – vermutlich das älteste Gebäude in dem 180-Einwohner-Ort und zudem ein bedeutendes Zeugnis romanischer Baukunst in Sachsen-Anhalt. Die Predigt hält Anhalts Kirchenpräsident Karsten Wolkenhauer.

Der Gottesdienst bildet den geistlichen Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten und würdigt die lange Geschichte des Ortes, der erstmals zwischen 1050 und 1073 als „Solenisce“ urkundlich erwähnt wurde.

Die Kirche selbst, ein romanischer Bruchsteinbau mit eingezogenem Chor und Apsis, entstand nach 1144 und wurde in den Jahren 1991 bis 1993 umfassend saniert.

Bronzeglocke erklingt

Ein besonderes Augenmerk gilt dem dreistimmigen Geläut der Kirche: Drei historische Bronzeglocken aus dem 15. und 16. Jahrhundert – darunter eine von 1463 – wurden nach einer aufwändigen Restaurierung im Januar 2024 wieder in Betrieb genommen. Möglich wurde dies durch großzügige Spenden aus der Gemeinde.

Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet und bietet Raum für Rückblick, Dank und Ausblick. Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Stadt und Region werden erwartet. Im Anschluss sind alle Gäste zu einem geselligen Beisammensein eingeladen.