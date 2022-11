Umweltamt Dessau nimmt die 15 öffentlichen Tankstellen der Stadt unter die Lupe

Sowohl bei der Sommer- als auch der Winterkontrolle steht die Frage: Sind die Kraft- und Brennstoffe, die an den öffentlichen Tankstellen in Dessau-Roßlau verkauft werden, in Ordnung? Warum das Ergebnis in einen Bericht für die EU einfließt.

Dessau-Rosslau/MZ - Wer in Dessau-Roßlau eine Tankstelle ansteuert, kann auf Nummer sicher gehen, dass das, was über die Zapfpistolen in den Tank läuft, einwandfrei ist. Dessau-Roßlaus Umweltamtsleiter Sven Jähnichen weiß das aus erster Hand. Seine Kollegin Annika Schmidt hat das von Amtswegen überprüft. So ein Ergebnis, sagt er, könne nicht jeder vorweisen. „Es gibt durchaus europäische Länder, wo Kraftstoffe in Größenordnungen verkauft werden, die nicht dem Regelwerk entsprechen.“ Darunter seien auch Nachbarländer von Deutschland.