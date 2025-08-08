Das Städtische Klinikum Dessau ist nun Mitglied der Umweltallianz in Sachsen-Anhalt. Möglich machen das Anstrengungen über gesetzliche Mindestanforderungen hinaus. Was alles getan wird um Energie zu sparen.

Umweltallianz in Sachsen-Anhalt wächst: Städtisches Klinikum Dessau gehört jetzt dazu

Minister Armin Willingmann (auf dem Rad) ist beeindruckt von den Anstrengungen des Städtischen Klinikums in punkto Umweltschutz. Auch die Verwendung von Lastenrädern gehört dazu.

Dessau/MZ. - Die Umweltallianz in Sachsen-Anhalt hat ein Mitglied mehr: Das Städtische Klinikum in Dessau. Das ist nicht nur das zweite Unternehmen aus der Doppelstadt – nach der Nirove Industrie Service GmbH – sondern nach der Uniklinik Halle auch erst das zweite Krankenhaus im Land, das sich der Allianz angeschlossen hat.