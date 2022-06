Umstrittene Elbvertiefung ist Thema - Umweltministerin Lemke empfängt Amtskollegin in Dessau

Die tschechische Umweltministerin war am Dienstag zu Gast in Dessau. Was Steffi Lemke und Anna Hubáčková nach einem Eintrag ins Gästebuch der Stadt besprachen.

Dessau-Rosslau/MZ - Bei nur etwas mehr als einem Meter stand am Dienstag der Pegel an der Dessauer Messstelle der Elbe am Leopoldshafen. Nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit, aber für die Natur am Ufer ein Stresstest, sollte dieser Sommer wieder so trocken werden wie die vergangenen.