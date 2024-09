Insgesamt 100.000 Euro erbeutete eine Bande im Februar in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Beim Prozess gegen einen 24-Jährigen am Landgericht Dessau sagte nun eines der Opfer aus. Auch die Rolle der Sparkassen bei der Geldübergabe wurde beleuchtet.

Prozess am Landgericht Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Den Rollstuhl, in dem die Seniorin am Donnerstag in den Saal des Landgerichts Dessau geschoben wird, füllt sie kaum aus. Die 90-Jährige ist zierlich, fast zerbrechlich. Sie ist als Opfer vor die Strafkammer geladen. Im Februar hat eine Bande die Dessauerin ausgeraubt. Einer der mutmaßlichen Täter, Ercan E., ist deswegen angeklagt. Der Seniorin sollen der Türke und seine Mittäter 11.000 Euro abgenommen haben.