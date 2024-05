Dessau/MZ. - Fans des Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen. Mannschaftskapitän Vincent Sohmann hat sich getraut.

Wie der Verein informiert, gab der gebürtige Magdeburger am Montag seiner langjährigen Freundin Lara standesamtlich das Ja-Wort. Zukünftig wird der DRHV-Kapitän als Vincent Bülow für den Club auf Torejagd gehen. Trikots mit neuem Namen für die Nummer 10 sind für die drei noch ausstehenden Partien bereits beflockt worden.

Der DRHV-Kapitän ist in den Hafen der Ehe geschippert, seine Vereinskollegen Jakub Hrstka und David Mišových kämpften unterdessen am Wochenende mit ihren Nationalmannschaften um Tickets für die Weltmeisterschaft 2025.

Nach einem nicht erwarteten 29:28-Erfolg im Hinspiel in Danzig schien das slowakische Team auf einem guten Weg zu sein, sich nach 2009 erstmals wieder für die WM qualifizieren zu können. Die gute Ausgangsposition hat jedoch dem Mišových-Team nicht zum Erfolg verholfen. Im Rückspiel übernahm die polnische Mannschaft Mitte der ersten Halbzeit die Führung. Diese wurde nicht mehr abgegeben. Am Ende setzte sich Polen mit 33:25 (15:12) durch.

Freuen konnte sich dafür DRHV-Sommerneuzugang Jakub Powarzynski, der mit der polnischen Auswahl an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Die Titelkämpfe finden Anfang 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen statt.

Ebenfalls bei der Weltmeisterschaft ins Rennen gehen wird Jakub Hrstka. Obwohl die tschechischen Handballer das Hinspiel gegen Rumänien knapp mit 30:31 (11:15) verloren hatten, sicherten sie sich im Rückspiel in Brno souverän das WM-Ticket. Deutlich war dabei erkennbar, dass Hrstka und Co die Hinspielniederlage vergessen machen wollten. Mit 29:20 (15:9) gewannen die tschechischen Handballer die Begegnung am Wochenende souverän. Hrstka steuerte drei Tore für den letztendlich deutlichen Erfolg seiner Nationalmannschaft bei.