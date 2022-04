Über 1.800 Bewerbungen sind eingegangen - Hochschule Anhalt ist so gefragt wie nie

Dessau/MZ - Der Trend des Vorjahres setzt sich fort: Die Hochschule Anhalt verzeichnet einen deutlichen Zuwachs bei den Bewerbungen. Bereits im vergangenen Sommersemester haben sich mehr junge Menschen für ein Studium an einem der drei Standorte der Hochschule Anhalt beworben als in den Jahren zuvor.

Wie die Hochschule mitteilt, sind für das Sommersemester 2022 insgesamt 1.833 Bewerbungen eingegangen. Bereits 2021 hatte die Hochschule einen Bewerberrekord von 1.283 Bewerbungen im Sommersemester vermelden können, der nun erneut übertroffen wurde. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits über 100 Studierende mehr als im letzten Sommersemester eingeschrieben“, so die Hochschule. Die meisten von ihnen werden am Standort Köthen ihr Studium beginnen. Die abschließenden Immatrikulationszahlen haben ihren endgültigen Stand noch nicht erreicht, da in einigen Fällen noch nicht alle Unterlagen vorliegen und unter anderem die Fristen für die Bewerberinnen und Bewerber aus der Ukraine verlängert wurden.

„Wir freuen uns, dass die Angebote der Hochschule Anhalt und insbesondere unsere Masterstudiengänge eine so hohe Nachfrage erzielen“, sagt Professor Jörg Bagdahn, der Präsident der Hochschule Anhalt. „Wir konnten ungefähr jeder zweiten Bewerbung einen Studienplatz anbieten.“

Eine Übersicht über die verschiedenen Studiengänge an der Hochschule Anhalt geben die Hochschulinformationstage. Am 14. Mai findet von 10 bis 14 Uhr der Tag der offenen Hochschultür am Standort Bernburg statt. Der Standort Köthen lädt am 11. Juni ab 14 Uhr für einen umfassenden Einblick auf den Campus ein. Und schließlich öffnet der Campus Dessau am 15. Juli zum Campusfest und Tag der offenen Tür seine Pforten.

Die Informationsveranstaltungen bieten Interessierten einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen Fachbereiche und Studiengänge. Bewerbungen für das Wintersemester 2022/23 sind bereits ab sofort möglich.