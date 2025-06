Dessau/MZ. - Die Handball Bundesliga GmbH hat das Wiederholungsspiel zwischem TuSEM Essen und dem Dessau-Roßlauer HV für Sonntag, 29. Juni, 17 Uhr, angesetzt. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Donnerstag hervor.

Handball Bundesliga GmbH: „Der 29. Juni ist unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten der bestmögliche Termin“

Nach eigenen Angaben folge man damit dem DHB-Bundesgericht, das in seinem Urteil vom 11. Juni einen „spielentscheidenden Fehler“ von DHB-Sekretär und DHB-Zeitnehmer festgestellt und entsprechend § 55 Abs. 2 DHB-Rechtsordnung eine Wiederholung im laufenden Spieljahr vorgegeben hat. Das Spieljahr endet am 30. Juni. „Der 29. Juni ist unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten der bestmögliche Termin.“

Lesen Sie auch: Selber schuld, wer in den Urlaub fährt“ - Handball-Chef Bohmann sorgt bei Fans für Empörung

Die HBL GmbH verteidigt zudem noch einmal das Vorgehen. Ein Einspruch, wie er im aktuellen Fall durch TuSEM Essen erfolgt war, könne zu jedem Zeitpunkt, auch am letzten Spieltag, eingelegt werden. Die Möglichkeit, durch Anrufung einer unabhängigen Sportgerichtsbarkeit spielentscheidende Fehler korrigieren zu können, schütze das hohe Gut eines fairen Wettbewerbs. Ob das Wiederholungsspiel drei Wochen nach dem letzten Spiel einen fairen Wettbewerb garantiert, dazu wurden keine Angaben gemacht. Zugleich kündige die HBL GmbH aber an, „im Nachgang die Verfahrenslänge eines Einspruchs überprüfen“.

Dessau-Roßlauer HV behält sich weiter rechtliche Maßnahmen vor

Rein sportlich ist die Ausgangslage damit klar: Der Dessau-Roßlauer HV muss mindestens einen Punkt holen, um in der zweiten Liga zu bleiben. Mit welchem Kader die Mannschaft das Spiel bestreiten wird, ist offen. Der Dessau-Roßlauer HV wird – unabhängig von dem festgelegten Termin für das Wiederholungsspiel gegen TuSEM Essen – weiterhin juristische Schritte prüfen und entsprechende rechtliche Maßnahmen verfolgen, kündigte der Verein am Donnerstag auf Facebook an. Über weitere Entwicklungen in diesem Zusammenhang werde man zu gegebener Zeit informieren.

Zuletzt hatte auch der ASV Hamm mit juristischen Schritten gedroht. Der Verein fordert eine 19er Liga für die neue Saison.