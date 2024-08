Das 28. Weinbergfest steht an. Es wird vom Lions-Club organisiert und ist die erste Bewähungsprobe für den neuen Präsidenten Tobias Gröger. Was am Sonnabend, 31. August, alles geplant ist.

Dessau/MZ. - Wenn am Sonnabend, 31. August, zwischen 12 und 18 Uhr wieder ein großer Besuchertross hinauf zum Weinbergschlösschen in Kühnauer Park pilgert, wird das 28. Weinbergfest zugleich die erste größere Aktion und Beährungsprobe für den neuen Präsidenten vom Lions Club Dessau-Anhalt. Der bisherige Präsident Christoph Göring hatte turnusgemäß am 1. Juli 2024 sein Amt an Tobias Gröger übergeben.

Angeboten werden in der stimmungsvollen Atmosphäre des Großkühnauer Weinbergschlößchen Kaffee und selbstgebackener Kuchen, Grillwürste, kalte Michshake´s und alkoholfreie Getränke. Die auserlesenen Saale-Unstrut-Weine erklärt auch gern ein Weinfachberater. Der beliebte Bücherflohmarkt des Anhaltischen Kunstvereins lädt zum Stöbern und Kaufen ein. Die ebenfalls traditionelle Kaffeemusik erklingt ab 14.30 Uhr.

Bewährung für den neuen Präsidenten

Der Präsidentenwechsel fand traditionell bei einem festlichen Clubabend im Brauhaus „Zum Alten Dessauer“ statt. Der Lions-Club Dessau-Anhalt ist mit 38 Mitgliedern ein „gemischter“ Club für gesellschaftlich engagierte Männern und Frauen, die sich seit 30 Jahren insbesondere für die Förderung sozialer und kultureller Belange und Projekte einsetzen.

Christoph Göring resümierte in seinem Rückblick das Clubleben im vergangenem Jahr unter seiner Handschrift als Präsident. Görings Start im Vorjahr gelang mit der höchsten Spendensammlung eines Weinbergfestes in dessen bisheriger 27-jährigen Geschichte.

Hervorzuheben waren weiterhin die Clubabende mit Dieter Hallervorden, mit dem Intendanten des Kurt-Weill-Festes, Gerhard Kämpfe, mit dem Leipziger Kabarettisten Bernd-Lutz Lange und mit der Direktorin der Stiftung Bauhaus, Barbara Steiner. Mit den Erlösen des 27. Weinbergfestes im Vorjahr und des Glühweinverkaufs während der Weihnachtszeit wurden soziale und kulturelle Einrichtungen der Stadt unterstützt.

Neues Projekt soll vorgestellt werden

Der neue Präsident Tobias Gröger sieht seine erste Herausforderung nun in einem erfolgreichen 28.Weinbergfestes am 31. August m Kühnauer Park. Hier soll der Öffentlichkeit auch ein neues Lions- Projekt vorgestellt werden.

Zusätzlich zur Organisation interessanter Clubabende wird den „Neuen“ auch die Vorbereitung des 30-jährigen Jubiläums des Lions-Clubs am 4. Dezember in Anspruch nehmen.