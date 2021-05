Traditionsunternehmen Debolon freut sich: „Für uns in Dessau ist der Brexit ein Glücksfall“

Geschäftsführer Olaf Dany (links) und Prokurist Karsten Schliwa vor den neun Silos, in denen das PVC in Form feinen Mehls gespeichert ist.

Dessau - An Altro Debolon, dem Dessauer Traditionshersteller von Bodenbelägen aus Vinyl, ist vieles besonders. Das geht schon beim Herzstück des Unternehmens, einer sogenannten Konti Anlage, los. „Konti“ bedeutet vereinfacht gesagt, dass das Produkt ganz ohne Zwischenschritte entsteht. Vorne läuft ein dünnes Glasvlies als Trägermaterial in die Maschine hinein und 150 Meter weiter hinten kommt ein fertiger Bodenbelag heraus. „So eine Anlage ist ganz selten“, erklärt Produktionsleiter Wilfried Spitz nicht ohne Stolz.

Das Verfahren erfordert höchste Präzision - alles muss reibungslos ineinandergreifen. Über unzählige Rollen und Walzen wird immer fortlaufend Schicht um Schicht aufgetragen. Die breite Kunststoffbahn wird dabei wieder und wieder erhitzt und herunter gekühlt, erhält Belag, Farbe, Muster, Struktur und kommt am Ende etwa in Holzoptik daher.

„Rund 10.000 Quadratmeter Belag produzieren wir so am Tag“

„Rund 10.000 Quadratmeter Belag produzieren wir so am Tag“, sagt Spitz. Der Produktionsleiter ist ein Urgestein im Betrieb, kennt jeden Winkel und könnte sofort in jeder Abteilung einspringen. Von den 92 Jahren Unternehmensgeschichte (Gründung 1929) hat er mit seinen 46 Arbeitsjahren exakt die Hälfte miterlebt: Die VEB-Zeit, die Rückübereignung an die Familie Kopf nach der Wende, der Generationenwechsel im Unternehmen fallen hinein. 2016 folgte dann schließlich die Teil-Übernahme durch den britischen Branchenriesen Altro.

80 Prozent hielten die Briten zunächst. Andreas Kopf blieb Geschäftsführer. Doch die Partnerschaft währte nicht lange. 2018 kaufte Altro noch die restlichen Anteile hinzu. Kopf schied aus. „Das machte einfach Sinn, wir wollten alleine steuern“, erklärt heute Olaf Dany, der 2019 als Geschäftsführer am Dessauer Standort einstieg. Daraus lässt sich schließen, dass die Vorstellungen zuletzt auseinander gingen. „Bei zwei Partnern gibt es immer unterschiedliche Meinungen zur Ausrichtung“, deutet Dany an.

Am Hauptsitz im englischen Letchworth Garden City stellt Altro vor allem Sicherheits- und Wandbeläge her

Dem Charakter als Traditionsunternehmen tue die Übernahme allerdings keinen Abbruch, findet er. So seien die Produkte noch dieselben und viele der Mitarbeiter seien schon seit 30 oder 40 Jahren im Betrieb. „Dadurch ist eine gewisse Tradition gewahrt.“ Außerdem wäre auch Altro ein Familienunternehmen. Es besteht seit über 100 Jahren.

Der Name Debolon dagegen existiert im Grunde nur noch als juristische Person, wie Prokurist Karsten Schliwa erklärt. Nach Außen solle sich der Name Altro durchsetzen, „weil die Marke international bekannter ist“.

Am Hauptsitz im englischen Letchworth Garden City stellt Altro vor allem Sicherheits- und Wandbeläge her. „Der Schwerpunkt in Dessau liegt auf Designbelägen“, so Dany. Und die bestehen aus Vinyl (PVC).

eit zehn Jahren verzichtet das Unternehmen zudem auf krebserregende Weichmacher und setzt stattdessen auf eine Eigenentwicklung auf Zitronensäure-Basis

Die Rezepturen für die verschiedenen Varianten werden in der Dessauer Ebertallee selbst entwickelt und auch angemischt. Gleiches gilt für die Farben. Seit zehn Jahren verzichtet das Unternehmen zudem auf krebserregende Weichmacher und setzt stattdessen auf eine Eigenentwicklung auf Zitronensäure-Basis. Eine weitere Besonderheit: Die Beläge „Made in Dessau“ lassen sich problemlos biegen, ohne Schaden zu nehmen. „Das kann die Konkurrenz nicht“, unterstreicht Produktionsleiter Spitz.

Die rutschhemmenden und wahlweise schall- und wärmeisolierenden Beläge werden zum Beispiel in Schulen, Krankenhäusern oder Produktionsstätten verlegt und laut Geschäftsführer Dany in die ganze Welt verkauft. „Die Nachfrage ist groß.“

An der Endkontrolle wird die Qualität des Belags noch einmal unter die Lupe genommen. (Foto: Altro)

Inzwischen arbeiten 130 Mitarbeiter am Standort Dessau - 2016 waren es noch 100

Entsprechend will Altro die Produktionskapazitäten in der Bauhausstadt weiter ausbauen und perspektivisch zu einem Zwei-Schicht-Betrieb kommen. Denn Wechsel von einem Belag zum anderen sind zeitaufwendig. Walzen müssen erst getauscht und gereinigt werden. Um die Produktion zu optimieren, investierte das Unternehmen 2020 trotz Corona zusätzlich noch 1,4?Millionen Euro in die Anlage.

Inzwischen arbeiten 130 Mitarbeiter am Standort - 2016 waren es noch 100. Die meisten kommen laut der Firma aus Dessau und der Region. Und es sollen noch mehr werden: „Wir suchen in allen Bereichen zusätzliches Personal“, so Prokurist Schliwa. Der Jahresumsatz lag 2020 allein in Dessau bei 17?Millionen Euro - coronabedingt, wie Olaf Dany betont. Im Jahr davor seien es 18 Millionen Euro gewesen.

Als Tochtergesellschaft eines britischen Unternehmens muss Altro Debolon neben der Pandemie aber zusätzlich noch den Brexit bewältigen

Auch bei Altro waren im vergangenen Jahr Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nach dem Sommer sei man jedoch zum Normalbetrieb zurückgekommen und habe gesehen, dass alles relativ normal weiterlaufen könne. Corona mache sich eher dahingehend bemerkbar, dass sich Lieferzeiten verlängern würden, umreißt Dany.

Als Tochtergesellschaft eines britischen Unternehmens muss Altro Debolon neben der Pandemie aber zusätzlich noch den Brexit bewältigen. Gerade das Verzollen von Waren sei komplizierter und teuerer geworden, gibt der Chef zu. Das war es aber offenbar schon mit den Nachteilen: „Für uns in Dessau ist der Brexit ein Glücksfall“, so das überraschende Fazit der Firmenleitung. „Wir sind jetzt Altros Standort in der EU. Das heißt, wir versorgen von Dessau aus ganz Europa mit allen Produkten“, zieht Dany ein positives Fazit.

Dafür würden nun auch die Lagerkapazitäten vor Ort ausgeweitet, wodurch weitere Arbeitsplätze entstünden. Platz gibt es auf dem 100.000 Quadratmeter großen Firmengelände jedenfalls noch. (mz)