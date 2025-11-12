Das Weihnachtssingen im Stadion ist umgezogen - und findet auch 2025 in doppelter Auflage statt - einmal in Dessau und einmal in Roßlau.

Traditionelles Weihnachtssingen im Advent - Dessau-Roßlau trifft sich auf der Burg und am Mausoleum

Das Weihnachtssingen wird auch 2025 wieder in Dessau und Roßlau stattfinden.

Dessau-Rosslau/MZ. - Auch in diesem Jahr veranstalten das Anhaltische Theater und die Stadtwerke Dessau das Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen. Die Besucher dürfen sich auf zwei stimmungsvolle Abende freuen: Den Auftakt macht am Sonntag, 30. November, das Weihnachtssingen auf der Burg Roßlau. Beginn ist um 18 Uhr.

Zwei Wochen später, am Samstag, 13. Dezember, folgt die zweite Ausgabe des Events. Dann erklingen ab 19 Uhr im Tierpark Dessau vor der festlich beleuchteten Kulisse des Mausoleums die schönsten Weihnachtslieder. Im vergangenen Jahr hatte das Event noch vor dem Theater stattgefunden. Doch schon das Open Air im September war in diesem Jahr in den Tierpark umgezogen.

Annamarie Eilfeld wird wieder mit einer Jazz-Band durch das Programm führen

Wie schon im vergangenen Jahr wird die Schlagersängerin Annemarie Eilfeld gemeinsam mit einer Jazz-Band durch das abwechslungsreiche Programm führen. Neben bekannten Klassikern bringt die Künstlerin auch eigene weihnachtliche Lieder mit auf die Bühne.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf der Burg Roßlau übernimmt der Burgverein die gastronomische Versorgung, während im Tierpark Dessau die Kultur Genuss Catering GmbH dafür sorgt.

Für zusätzliche Überraschungsmomente sorgen weitere musikalische Gäste, deren Auftritte das Publikum erst am Abend selbst erfahren wird. Im Mittelpunkt steht aber das, was die Veranstaltung seit Jahren so besonders macht: das gemeinsame Singen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.