Tradition am Tag der Deutschen Einheit: Feuerwehr in Roßlau lädt wieder zum Tag der offenen Tür

Rosslau/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Roßlau bleibt ihrer Tradition treu und veranstaltet am Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr den „Tag der Feuerwehr“. So soll die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Mitglieder noch mehr in den Fokus der Bürgerinnen und Bürger rücken.

Zum „Tag der Feuerwehr“ ist ein Blick hinter die Kulissen möglich. Zudem gibt es viele Möglichkeiten zum Ausprobieren. So kündigen die Kameraden unter anderem eine Technikschau und beeindruckende Vorführungen an, genauso wie interessante Einblicke von der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie einige Präsentationsstände. Als besonderes Angebot sind in diesem Jahr auch Ausfahrten mit einem Trike möglich. Magisch wird es mit der Feuerwehrzaubershow.

Untermalt wird die Veranstaltung zudem mit Musik. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: mit traditioneller Erbsensuppe aus der Feldküche, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, Obstspießen, Waffeln und leckeren Getränke.