Trabant landet auf A9 bei Dessau nach Reifenplatzer in Leitplanke - Platzwunden beim Fahrer

Dessau/MZ - Bei zwei Reifenplatzern auf der A9 bei Dessau hatten die Beteiligten mehrere Schutzengel. Der eine Reifen platzte am Sonntag, 31, Juli, kurz vor 17 Uhr an der Hinterachse eines Trabant. Der 55-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle und kollidierte kurz hinter der Autobahnauffahrt Wolfen in Richtung München mit der rechten Leitplanke. Der Fahrer und die Beifahrerin kamen mit Platzwunden davon.

Zuvor war schon am Sonnabend kurz vor Mitternacht ein Reifen geplatzt - auf der A9 in Richtung Berlin kurz vor der Rastanlage Köckern. Hier war die Vorderachse eines Ford betroffen. In der Folge fuhr der 59-jährige Fahrer gegen die rechte Leitplanke und kam in der Einfahrt zur Rastanlage zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden. Die Höhe wurde nicht angegeben. Foto: DPA