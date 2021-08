Touristen wird E-Bike im Roßlau-Urlaub gestohlen - doch dann taucht es wieder auf

Rosslau/Leipzig/MZ - Die Chance, sein Fahrrad nach einem Diebstahl wohlbehalten wiederzubekommen, ist äußerst gering. Aber Wunder gibt es immer wieder. Eine 77-jährige Leipzigerin, die mit ihrem Mann Urlaub in Roßlau machte, hatte jetzt dieses Glück.

Dieb nutzt kurzen Gang in den Supermarkt aus

Am 4. August war ihr das Rad zunächst gestohlen worden. Nach einem Fahrradausflug wollte sie das Rad wieder in ihrem Wohnmobil, das auf dem Luchplatz abgestellt war, unterbringen. Sie stellte es zunächst am Fahrzeug ab und bat ihren Mann, das Rad aufzuladen. Während ihr 86-jähriger Gatte sein eigenes Rad verstaute, ging die Leipzigerin kurz einkaufen. Doch als der 86-jährige Leipziger das zweite Fahrrad in das Wohnmobil stellen wollte, musste er den Diebstahl feststellen. Das Bike im Wert von rund 900 Euro war weg.

Aufmerksamer Bürger findet Fahrrad in Gebüsch

Nur einen Tag später fand ein aufmerksamer Bürger in einem Gebüsch in der Nähe seines Wohnhauses in Rodleben ein Fahrrad. Das „Fahrrad wurde durch Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau sichergestellt. Es konnte der Diebstahlshandlung am 4. August zugeordnet werden“, sagt Polizeisprecherin Annett Wendler.

Die Leipziger Familie wurde kontaktiert und das gestohlene Fahrrad wurde am Donnerstag an die überglückliche Familie zurückgegeben.