Toter Wolf in Bräsen gefunden - Wurde der Welpe von einem Auto angefahren?

Bräsen/MZ - Unweit der Stadtgrenze zu Dessau-Roßlau ist am vergangenen Donnerstag ein toter Wolf gefunden worden. Das Tier lag an der Straße zwischen Hundeluft und Bräsen (Stadt Coswig). Entsprechende MZ-Informationen bestätigte das Wolfskompetenzzentrum in Iden (WZI).