In einer Wohnung in Zerbst hat die Polizei einen toten Mann gefunden, der möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist. Ein Fremdverschulden ist nicht auszuschließen.

Toter liegt seit Oktober in seiner Wohnung in Zerbst - Dessauer Polizei prüft Verbrechen

Zerbst/MZ/MZ - In einer Wohnung in Zerbst hat die Polizei einen toten Mann gefunden, der möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau am Montag gemeinsam verschickt haben.