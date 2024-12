Bei einem Wohnungsbrand in der Dessauer Straße in Roßlau ist am Sonntagabend, 8. Dezember, ein Mensch ums Leben gekommen. Was bislang bekannt ist.

Toter bei Wohnungsbrand in der Innenstadt von Roßlau - Flammen schlagen aus der ersten Etage

Feuer am Sonntagabend

Die Feuerwehr am Einsatzort in der Dessauer Straße in Roßlau.

Roßlau/MZ. - Bei einem Wohnungsbrand in der Dessauer Straße in Roßlau ist am Sonntagabend, 8. Dezember, ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Dessau-Roßlaus Feuerwehren waren kurz vor 19 Uhr zu einem Wohnungsbrand ins Roßlauer Stadtzentrum alarmiert worden

Die Feuerwehren waren kurz vor 19 Uhr zu einem Wohnungsbrand ins Roßlauer Stadtzentrum alarmiert worden. Noch während der Anfahrt gab es die Info, dass sich möglicherweise noch eine Person in der Brandwohnung befindet. Bei Eintreffen vor Ort war der Straßenbereich bereits verraucht, Anwohner wiesen die Kameraden ein.

Im Rahmen der ersten Lageerkundung konnte die Feuerwehr Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss auf der Hofseite feststellen. Durch die Feuerwehr wurde sofort mit der Personensuche und der Brandbekämpfung begonnen. Nach kurzer Zeit konnte eine Person in der Brandwohnung gefunden werden. Diese wurde unverzüglich an den Rettungsdienst übergeben. Durch den hinzugerufenen Notarzt konnte aber nur noch der Tod des Bewohners der Wohnung festgestellt werden.

Einsatzstelle in der Roßlauer Straße in Dessau wurde an die Polizei übergeben

Nach der Restablöschung und Beräumung der Einsatzstelle wurde diese an die Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Die Brandursache ist bislang offen. Der Sachschaden wurde durch die Feuerwehr auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren am Abend des zweiten Advents die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Roßlau mit insgesamt 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen. Hinzu kommt noch der Rettungsdienst mit vier Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen.