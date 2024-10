Dessau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Janik Patzwaldt reagiert und Torhüter Max Mohs verpflichtet. Das hat der Verein am Freitagabend mitgeteilt. Der 24-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom Drittligisten SV 04 Plauen-Oberlosa nach Dessau-Roßlau und wird den DRHV 06 bis zum Saisonende unterstützen.

Max Mohs wird schon am Montag in Balingen sein Debüt im DRHV-Trikot feiern

Sein Debüt im DRHV-Trikot wird Mohs am Montagabend beim Auswärtsspiel in Balingen feiern. Patzwaldt hatte sich im Spiel gegen den ASV Hamm-Westfalen eine Knieverletzung zugezogen und fällt mindestens sechs Monate aus.

Mohs ist in der Handball-Szene kein Unbekannter: Der gebürtige Magdeburger begann seine Laufbahn in den Jugendmannschaften beim SC Magdeburg. Nach seiner Zeit in Magdeburg wechselte er zum SV Anhalt Bernburg, ehe er ab 2019 für den HC Elbflorenz Dresden größtenteils in der 2. Handball-Bundesliga auflief. Mit seiner Erfahrung in der 2. HBL soll er nun helfen, die entstandene Lücke im DRHV-Tor zu schließen.

„Einerseits freue ich mich natürlich über die Chance, für den DRHV 06 in der 2. Handball-Bundesliga spielen zu dürfen. Andererseits bedauere ich die Umstände, die dazu geführt haben. Janik kenne ich noch aus meiner Zeit beim SC Magdeburg, und es ist wirklich bitter für ihn. Ich wünsche ihm alles Gute und einen bestmöglichen Heilungsverlauf“, so Max Mohs in einer Mitteilung des Vereins.

DRHV bedankt sich bei Plauen für die unkomplizierte Abwicklung des Transfers

„Max ist ein Torhüter, der die Liga bestens kennt und uns in dieser schwierigen Phase sehr weiterhelfen kann“, sagte DRHV-Manager Sebastian Glock zur Nachverpflichtung. „Wir sind froh, dass er sich bereit erklärt hat, uns zu unterstützen, und sind seinem Verein aus Plauen sehr dankbar für die unkomplizierte Abwicklung.“