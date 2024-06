Auf der B184 ist am Samstagmittag ein schwerer Unfall passiert. Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld kam dabei ums Leben

Wieder an der Problem-Kreuzung

Bei dem Unfall am Sonnabend sind ein Skoda und ein Mottorrad zusammengestoßen.

Dessau/Raguhn/MZ. - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 184 zwischen Dessau und Bobbau ist am Samstag, 29. Juni, gegen 13.20 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 58-jährige Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen. Dort ist er nach Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags seinen Verletzungen erlegen. Der Verstorbene kommt aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei auf der B184 von Dessau kommend in Richtung Bobbau unterwegs. Zugleich befuhr eine Frau mit ihrem Pkw Skoda die Landstraße aus Thurland kommend. Sie wollte an der Kreuzung mit der Bundesstraße weiter geradeaus in Richtung Raguhn fahren.

„Dabei übersah sie allerdings das nahende Motorrad“, schilderte ein Polizeisprecher den Hergang. An der Kreuzung stießen daraufhin die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftliche Totalschaden.

Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden.