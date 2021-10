Tierpark Dessau knackt die 100.000-Besucher-Marke

Marion Schüler (rechts) mit der 100.000. Besucherin des Tierparks im Jahr 2021. Andrea Baitz kommt regelmäßig in die Querallee.

Dessau/MZ - Der Dessauer Tierpark hat erstmals wieder eine sechsstellige Besucherzahl bereits im Monat September erreicht. Am Donnerstagnachmittag besuchte die diesjährige 100.000. Besucherin die städtische Einrichtung. „Dass uns unsere Besucher trotz der schwierigen Pandemiezeit treu bleiben, freut uns sehr“, so Marion Schüler, die die 100.000. Besucherin , Andrea Baitz persönlich begrüßte. Das Ergebnis zeige auch, dass der Tierpark für Stadt und Region nicht an Bedeutung verliere.

Andrea Baitz freute sich laut Pressemitteilung der Stadt über Urkunde, Blumenstrauß und Familiengutschein zum freien Eintritt. Sie verriet, dass sie den Tierpark mit ihrer Tochter sogar mehrmals in der Woche besucht.

Der Tierpark kann ohne 3G-Nachweis besucht werden. Lediglich im Kassen- und Gastronomiebereich und in den sanitären Anlagen gilt eine Maskenpflicht.