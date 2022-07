Tierpark Dessau ist dabei - 17 Zoos und Tierparks locken mit gemeinsamer Aktion in den Sommerferien

Dessau/Magdeburg/MZ - Verschiedene Zoos und Tierparks in Sachsen-Anhalt laden in den in dieser Woche beginnenden Sommerferien zur „Tierischen Safari“ ein. Dafür könne das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn genutzt werden, heißt es in einer Mitteilung des Magdeburger Zoos.

Mehr als die Hälfte der 36 tierischen Einrichtungen im Land, darunter auch der Dessauer Tierpark, haben sich für die Kampagne „9 für 9“ zusammengeschlossen. Unter diesem Motto und pünktlich zu Beginn der Sommerferien wollen die Zoos und Tierparks in Sachsen-Anhalt auf die ressourcenschonende und umweltfreundliche Nutzung des 9-Euro-Tickets für einen Besuch bei ihnen aufmerksam machen.

Verbunden ist die Kampagne mit einer Verlosung -und Stempelaktion. Landesweit werden dazu seit dem 8. Juli die 9-für-9-Aktionskarten in den Städten und Gemeinden verteilt. Wer im Aktionszeitraum bis Ende August mindestens drei der teilnehmenden Einrichtungen besucht und sich jeweils einen Stempel auf seine Aktionskarte geben lässt, nimmt nach Einsendung oder Abgabe der Karte an der Verlosung von Tages- oder Jahreskartenpreisen teil.

Wer es sogar schafft bis zu neun der teilnehmenden Zoos und Tierparks zu besuchen, auf den warten besonders attraktive Preise. Erhältlich ist die Karte in den teilnehmenden Zoos und Tierparks. An der Kampagne sind unter anderem Einrichtungen in Aschersleben, Bad Kösen, Köthen, Wittenberg und Weißenfels beteiligt.

Das Gewinnspiel der Tierparks im Land endet am 31. August.