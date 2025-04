Dessau/MZ/LZ. - Nur drei Tage nachdem die zwei Bärenjungen der ussurischen Kragenbären Anastasia und Dmitry der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, verkündet der Tierpark Dessau weiteren Nachwuchs. Die 15-jährige Kattadame Cera hat am 18. März einen gesunden Sohn zur Welt gebracht.

„Es ist schon fast Tradition, dass Cera ihre Jungtiere immer dann zur Welt bringt, wenn ich frei habe“, erzählt Zootierpflegerin Ulrike Wienhold mit einem Schmunzeln im Gesicht. Denn wer das Jungtier findet, darf im Tierpark auch den Namen vergeben. Entdeckt hatte ihn diesmal Obertierpflegerin Marion Schüler auf ihrer Morgenrunde. „Hudson“ heißt nun das neue Glück in der Kattafamilie des Dessauer Tierparks.

Es ist für Cera bereits der sechste Nachwuchs in Dessau. Der Kleine wird noch viel von seiner Mutter auf dem Rücken herumgetragen. „Andere Jungtiere in seinem Alter erkunden bereits selbstständig die gesamte Anlage. Die vorsichtige Kattamama verhält sich bei dieser Aufzucht noch sehr bedacht“ so Zootierpflegerin Ulrike Wienhold.

Die Kattas sind eine Primatenart und gehören zur Gruppe der Lemure. Üblicherweise sind diese in trockenen Regionen im südwestlichen Madagaskar zu finden.

Die Körper von Kattas werden zwischen 39 und 46 Zentimeter lang, viel länger ist jedoch der prägnante Ringelschwanz. Der wird mit bis zu 62 Zentimeter gemessen. Zwar sind die Primaten ziemlich lang, auf die Waage bringen sie jedoch nur 2,2 bis 3,5 Kilogramm.

Der viele Nachwuchs der letzten Wochen lässt Frühlingsgefühle aufkommen. Wer die Kattas und andere Jungtiere beim Spielen beobachten möchte, kann das auch bei einer Führung am 1. Mai gemeinsam mit Tierparkleiter Jan Bauer machen. Die Führung ist kostenfrei.