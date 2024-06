Veranstaltung im Golfpark Dessau Tiere zum Abschuss freigeben? CDU lädt zur Debatte um den Wolf nach Dessau ein

Der Wolf gelangt am Donnerstag, 20. Juni, in den Blickwinkel, wenn die CDU-Landtagsfraktion in den Dessauer Golfpark zu einem Austausch einlädt. Sie will ein verantwortungsvolles und konsequentes Wolfsmanagement erreichen.