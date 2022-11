Tierpark Dessau jetzt mit freier Sicht auf Esel und Pony: Was sich verändert hat

Dessaus Tierpark wird wieder ein Stück „transparenter“. Wer will, kann das schon an diesem Wochenende testen. Was das heißt und was es zu entdecken gibt.

Dessau/MZ - Der Tierpark in Dessau hat das Ausweichquartier für die Esel und das Pony umgestaltet. Die Tiere „wohnen“ schon länger neben dem Buddelplatz am Teich mit bestem Blick auf das Mausoleum. Der Grund dafür liegt im Baugeschehen auf dem Anhaltischen Lehrbauernhof.

Um den Tieren einen freien Blick in Richtung Besucher und somit auch den Besuchern ein freies Blickfeld in das Gehege zu verschaffen, haben die Gärtner und Handwerker nun Zaunelemente entfernt und das Umfeld verschönert. Bereits am Wochenende sollen die beiden Esel „Bella“ und „Julia“ ihre neue Sicht genießen können. Im Gegenzug dürfen die Besucher die beiden Esel und Mitbewohner Pony „Bambi“ endlich barrierefrei streicheln. Auf die Fütterung der drei Tiere muss allerdings verzichtet werden. Das Motto lautet: „Streicheln statt Füttern!“.

„Durch den Rückbau wird der Tierpark auch an dieser Stelle wieder etwas transparenter und der Parkcharakter unterstrichen“, freut sich Tierparkleiter Jan Bauer.

Am Anhaltischen Lehrbauernhof laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Ziel ist es, den Besuchern zum ersten Advent den Zugang in den neuen Baubereich zu gewähren. Auch wenn noch keine tierischen Bewohner zu sehen sein werden, erhält man so einen ersten Eindruck von dem Gebäude.