THW feiert 30. Geburtstag: „Engel in Blau“ sind bereits 1992 in Dessau gelandet

Dessau/MZ - Einen runden Geburtstag hat die Ortsgruppe Dessau des Technischen Hilfswerkes (THW) 2022 im Kalender - ihren Dreißigsten. Am 22. Februar 1992 begann auch in Dessau das THW als Bundesanstalt für technisch-humanitäre Hilfe und Gefahrenabwehr sein ehrenamtliches Wirken in einem Ortsverband.

Gelandet war der Blaue Engel als bundesweites Symbol der Hilfsorganisation in Dessau 1991 zuerst in der Südstraße. Hier richtete der erste THW-Ortbeauftragte Dietrich Wittke im Auftrag des THW-Landesverbandes Niedersachsen als Patenverband einen Stützpunkt ein. Hier versammelte Wittke Interessierte, die zum Teil schon in DDR-Zeiten in der Zivilverteidigung gearbeitet hatten. Und die nun im THW ein neues Feld fürs Ehrenamt entdeckten.

Quartier aufgeschlagen am Standort Alte Landebahn

1992 jedenfalls wurde der Ortsverband Dessau gegründet. Und der schlug wenig später an der Alten Landebahn sein neues Quartier auf, neben dem damaligen Regierungspräsidium. Auf der ersten Liegenschaft aber entstand bald die Polizeidirektion, das THW wich aus in den D-Flügel des historischen Junkersgebäudes.

1994 dann zog der junge Ortsverband wieder neben seine Fahrzeughalle an der Alten Landebahn. Den Standort zu ertüchtigen, herzurichten und zu erhalten, macht ihn seither immer wieder zu einer Baustelle. Nach erster Heizungsreparatur 1995 folgten ab 2002 Fenster und Türen. Um die energetische Gebäudesanierung mit Heizung, Dach, Fassade und Elektrik ging es ab 2009.

„Jetzt haben wir ein energetisch gut ertüchtigtes Gebäude“, schätzt Jan Krüger ein. Der THW-Zugführer weiß aber aus langer Erfahrung, dass immer wieder Arbeiten zur Erhaltung des Stützpunktes fällig werden. Im regelmäßigen Turnus von einem bis anderthalb Jahren. So steht als nächstes Projekt die Fußbodenabdichtung „ins Haus“.

Erfolgsrezept: Ausbildung und Fahrpark sind deutschlandweit gleich

In den 30 Jahren nun sind die Leute und Fahrzeuge vom THW zu vielen Einsätzen quer durch die Republik gerufen und geschickt worden. Credo und Erfolgsrezept ist deutschlandweit standardisierte Ausbildung und Fahrzeugparks. Somit kann ein in München stationiertes Fahrzeug jederzeit nach Berlin versetzt werden und die dortigen Helfer wüssten sofort, was sich hinter welcher Fahrzeugöffnung befindet. „Wir haben in den letzten Jahren Helfer aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands bei uns aufnehmen können. Die Neuen konnten sofort mit in den Einsatz fahren, da sie genau wissen, wo was auf den Fahrzeugen ist“, so Zugführer Jan Krüger.

Gründungsurkunde von 1992 (Foto: THW Ortsverband Dessau)

Woher der Spitzname stammt

Die Einsätze vom THW-Ortsverband Dessau in den vergangenen 30 Jahren sind in dicken Chroniken vermerkt. Sie einzeln aufzuzählen, reichen die Finger der aktuell 70 Mitglieder, plus 20 Helfer in der Jugendgruppe, nicht mehr. Besonders denkwürdig bleiben für die Dessauer Kameraden die Hochwasserjahre 2002 und 2013. Und der noch immer nicht beendet Großeinsatz im Ahrtal und an der Erft. „Als die ersten Berichte und Videos von dort kamen, wollte man sofort losfahren“, erinnert sich Florian Bittner, der im August 2021 nach Nordrhein-Westfalen fuhr, um mit Bagger und Kipper Unrat aus den Städten schaffte oder Müllberge aus den Flussläufen holte.

Und das ist auch der Grund für den Spitznamen von den „Blauen Engeln“, erklärt Orts-Chef Daniel Freyer-Gottschalk: Weihnachten 1999 fegte der Orkan Lothar über Europa und wütete vor allem in Frankreich. Auch Dessauer THW-Kräfte eilten zu Hilfe. Neben den blauen Fahrzeugen erhielten vor 22 Jahren auch die Dessauer die bundesweit frisch verteilte neue Einsatzkleidung mit den blauen Anzügen. Und so betitelten französische Lokalzeitungen die Dankbarkeit der Franzosen ganz simpel: „Les anges bleus“.