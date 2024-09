Das THW in Dessau-Roßlau freut sich über neue Technik: Nach 25 Jahren wird unter anderem der Gerätekraftwagen ausgetauscht. Erstmalig zieht nun ein „Stern“ in die Garage ein.

THW Dessau nimmt nach 25 Jahren neuen Gerätekraftwagen in Empfang: Was das Fahrzeug besonders macht

Dessau/MZ. - Das THW in Dessau hat in den vergangenen Wochen neue Technik erhalten: Die Fachgruppe Sprengen erhielt einen neuen Anhänger vom Hersteller Saxas, der im sächsischen Werdau abgeholt wurde. Die Fachgruppe Schwere Bergung freute sich über ein Kabelsuchgerät für Wände und Böden, das in Berlin in Empfang genommen werden konnte. Zuletzt gab es einen neuen Gerätekraftwagen, der im vogtländischen Plauen vom Hersteller BINZ hergestellt wurde.

Die Übergabe des Gerätekraftwagens war dabei für das THW in mehrerlei Hinsicht eine Besonderheit. Jeder der 668 THW-Ortsverbände in Deutschland besitzt einen solchen Wagen, da dieser das Rückgrat eines jeden Ortsverbandes ist - so wie das Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr.

„Umgangssprachlich kann man zum Gerätekraftwagen auch fahrende Werkzeugkiste sagen“, sagte THW-Sprecher Florian Bittner. Im Gegensatz zum heimischen Kasten könne dieser acht Meter lange und 16 Tonnen schwere Wagen aber fahren und bis zu neun Personen mitnehmen. Dazu kommt: Hinter den einzelnen Jalousien verbirgt sich von Rettungsmitteln, über Strom und Beleuchtungssätzen und Abstütztechnik einiges an Spezialequipment bis hin zu Hammer, Nägel und Besen. „Also alles, was zur Abarbeitung des Einsatzauftrages vor Ort gebraucht wird, ohne dass man in den nächsten Baumarkt fahren muss“, so Bittner.

Die Besonderheit bei dieser Fahrzeugübergabe war, dass das neue Fahrzeug von der Firma BINZ Automotive gebaut wurden und somit eine komplett neue Generation an Gerätekraftwagen in die Ortsverbände rollt.

Ein erster „Erlkönig“ - beim THW heißt dies Mustererprobungsfahrzeug - war im November 2023 im Ausbildungszentrum Hoya (Niedersachsen) auf Herz und Nieren überprüft worden, ehe es danach an die Serienfertigung ging. Jetzt sind die ersten vier Fahrzeuge an die Ortsverbände übergeben worden.

Mit dem „Neuen“ werden nach knapp 25 Dienstjahren die „alten“ Gerätekraftwagen vom Typ „Iveco EuroFireFF 140“ durch einen „Mercedes-Benz Atego 1530 AF 4×4“ mit knapp 300 PS ersetzt. Somit zieht ein neuer „Stern“ in die Fahrzeughallen des Dessauer Ortsverbandes ein.

Und in den kommenden Tagen wird die vorhandene Technik aus dem alten in den neuen Gerätekraftwagen eingebaut. Denn es gab nur das neue Fahrzeug - ohne Interieur, da dies im THW-Grundfahrzeug unabhängig davon auf dem neuesten Stand gehalten wird und deshalb „umzieht“. „Ein kleines Tränchen kommt mir doch, wenn man sich bald vom alten Gerätekraftwagen verabschieden muss. Immerhin ist er mit mir fast zeitgleich in den Dessauer Ortsverband vor 25 Jahren gekommen und ich bin mit ihm sozusagen aufgewachsen und hatte einige Einsätze mit ihm“, sagte THW-Sprecher Florian Bittner. Bis zum endgültigen Abschied teilen sich die beiden Fahrzeuggenerationen nun eine Fahrzeughalle.