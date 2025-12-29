Seinen Bühnenauftakt im neuen Jahr feiert Thomas Rühmann am 8. Januar im Mitteldeutschen Theater in Dessau. Wen und was der aus der Fernsehserie „In aller Freundschaft“ bekannte Schauspieler mitbringt.

Thomas Rühmann kommt mit „Liebe in Zeiten des Hasses“ ins Mitteldeutsche Theater nach Dessau

Thomas Rühmann kommt am 8. Januar in die Dessauer Marienkirche.

Dessau/MZ. - Schauspieler Thomas Rühmann ist gegenwärtig in der Winterpause. Der als Dr. Roland Heilmann aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ bekannte Mime hatte am Sonntag vor Weihnachten seine letzte Theatervorstellung. „Am 8. Januar geht es wieder los“, sagt er. Und dann ist er in Dessau!