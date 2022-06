„This is Ska“-Festival meldet sich nach zwei Jahren Pause auf der Roßlauer Wasserburg zurück

Bis Samstag findet zum 25. Mal das „This is Ska“-Festival auf der Roßlauer Wasserburg statt. Mit dabei sind alte Bekannte.

Helfende Hände in Aktion: Aufbauarbeiten für das „This is Ska“-Festival auf der Roßlauer Wasserburg.

Roßlau/MZ - Seit einem Vierteljahrhundert, seit 1997, gibt es das „This is Ska“-Festival in Roßlau. Die Veranstalter haben sich von den vergangenen zwei Jahren nicht unterkriegen lassen, so dass alle Fans und Interessenten ab dem morgigen Donnerstag, vom 16. bis zum 18. Juni, wieder den Offbeats und Blasinstrumenten auf der Wasserburg Roßlau frönen können.

In alter Manier werden unter den knapp 30 Bands und Soundsystemen auch viele Szenegrößen aus aller Welt vertreten sein, wie zum Beispiel der 77-jährige Musiker „Stranger Cole“, der ein wahres Urgestein des jamaikanischen Ska- und Reggae-Szene ist.

Wie Veranstalter Jörg Folta jedoch erklärt, stelle die Musik nur die Hälfte eines Festivals dar

Oder die Hamburger Ska-Punk Band „The Skatoons“, die nach sechs Jahren, extra für das Roßlauer Festival, wieder die Bühne betreten werden. Vor allem für Dessau-Roßlau ein besonderes Highlight: die „Tornados“, eine 1995 gegründete Ska-Band und echte Dessauer Urgesteine, werden noch einmal in Originalbesetzung auftreten und das Festival eröffnen. Diese Geste ist von besonderer Bedeutung, hat die Band doch schon das allererste „This is Ska“-Festival damals eingeläutet.

Wie Veranstalter Jörg Folta jedoch erklärt, stelle die Musik nur die Hälfte eines Festivals dar. „Wie bei jedem Open Air sind 50 Prozent des Erlebnisses die Musik und die andere Hälfte macht die Atmosphäre, das Beisammensein und das Entdecken aus“, erklärt er.

Kurzentschlossene können noch Karten an der Abendkasse holen

So haben sich die Veranstalter neben der vielen Bands auch Gedanken zu den anderen Aspekten gemacht, die das Erlebnis für die Besucher ausmachen soll. Neben der Musik wird es nicht nur Verkaufsstände geben, sondern auch ein Ska-Comedy-Programm, dass erste seiner Art, wie Folta sagt. Außerdem werden verschiedene Gesprächsformate, Buchvorstellungen und ein Ska-Quiz angeboten.

Auch nicht fehlen darf der, seit 20 Jahren dem Festival treue, Reggae-Hase „Booo“, ein Puppentheater aus Leipzig. Ansonsten gebe es noch „viele kleine Gags über den Tag verteilt“. An Essen und Getränke wurde dieses Jahr auch wieder gedacht. Es wird einen afrikanischen Essensstand und vegane Angebote sowie Klassiker wie Grillstand, Pizza und Handbrot geben.

Tickets sind sowohl noch Online, als auch im „Halb 7-Shop“ verfügbar. Kurzentschlossene können noch Karten an der Abendkasse holen.