Teures „Tanken“ in Dessau-Roßlau: Auch an Ladensäulen für E-Autos gibt es deutliche Preisunterschiede

Wer sein E-Auto laden will, wie jüngst Andreas Selka, blickt ungläubig auf den Preis. Nicht jede Ladesäule liefert das, was draufsteht.

An der E-Ladestation der Stadtwerke wird geworben: „Grün tanken - Umwelt schonen“. Doch zu welchem Preis?

Dessau/MZ - Andreas Selka blickte ungläubig auf die Abrechnung nach dem Betanken seines Elektroautos: 6,26 Euro waren ihm abgezogen worden für 6,2 Kilowattstunden elektrische Energie. Macht einen Euro pro Kilowattstunde. Selka war sauer, schrieb an die MZ und beschwerte sich über aberwitzige Preise, die von ihm als E-Auto-Fahrer an einer Ladesäule in der Albrechtstraße verlangt wurden. Betrieben wird die zwar von den Stadtwerken, doch die Kritik trifft nicht sie, sondern Selkas Ladestromlieferanten Chargemap.