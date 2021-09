Termine vor Ort wieder möglich: Das Jobcenter Dessau wagt die langsame Rückkehr in die Normalität

Dessau/MZ - Nach dem pandemiebedingten Rückzug aus der Präsenz will das Jobcenter Dessau-Roßlau seit Montag wieder verstärkt für persönliche Gespräche und Beratungen offen stehen. „Das wird noch nicht der finale Schritt zum ganz offenen Haus sein können, aber ein geordneter Zugang“, erklärt Jobcenterchefin Ines Blaschczok.

Die aktuell gültige Eindämmungsverordnung des Landes beschränkt die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig im Gebäude aufhalten dürfen. „Wir müssen unsere Kundenströme also überblicken und setzen deshalb auf die Terminierung“, so Blaschczok.

„Wir denken, dass der persönliche Kontakt auch von der Mehrzahl unserer Kunden gewünscht wird“

Das heißt, dass die Kunden zum Gespräch eingeladen werden oder sich vorab telefonisch für eines anmelden, wenn sie selbst den Wunsch danach haben. Persönliche Kundengespräche sind seit Montag am Empfang in der Eingangszone sowie im Jugendberatungszentrum möglich sowie in der ersten Etage für Anliegen der Leistungsgewährung und in der zweiten Etage stehen die Fallmanager und Integrationsfachkräfte für die Beratung bereit. „Wir denken, dass der persönliche Kontakt auch von der Mehrzahl unserer Kunden gewünscht wird“, so Blaschczok. In den letzten anderthalb Jahren kann viel passiert sein. „Das wollen wir besprechen und nach der langen Zeit auch wieder Orientierung geben.“

Gänzlich abgebrochen war der Kundenkontakt auch in der Pandemie nicht. Mail und Telefon wurden genutzt, um Wichtiges zu besprechen, Anträge zu stellen, Fragen zu klären. „Das hat sich gut bewährt, das wollen wir als Möglichkeit auch beibehalten“, sagt die Jobcenterchefin. So können beispielsweise noch bis zum Jahresende Anträge auf Arbeitslosengeld II im vereinfachten Verfahren online gestellt werden.

Termine können über die hauseigene Telefonie vereinbart werden

Termine können über die hauseigene Telefonie vereinbart werden, die bei Bedarf personell aufgestockt wird. Einladungen sind am Eingang des Jobcenters vorzulegen. Im Gebäude des Jobcenters besteht Maskenpflicht, bei den Gesprächen kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Alle Büros sind mit Spuckwänden und Co2-Ampeln ausgestattet.

Das Jobcenter ist erreichbar unter 0340/5021999; Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Dienstag von 8 bis 17.30 Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Termine können auch per Mail jobcenter-dessau-rosslau@jobcenter-ge.de vereinbart werden.