In Dessau-Roßlau hat sich erneut eine Frau auf Krypto-Betrüger eingelassen - und hat dabei eine fünfstellige Summe eingebüßt.

Tauschgebühr für „Gewinn“ gefordert - Frau aus Dessau verliert 17.000 Euro an Krypto-Betrüger

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - In Dessau-Roßlau hat sich erneut eine Frau auf Krypto-Betrüger eingelassen - und hat dabei eine fünfstellige Summe eingebüßt. Die 53-Jährige hat am Dienstag, 6. Februar, eine Anzeige wegen Betruges gestellt. Es ist nicht der erste Fall in dieser Woche.