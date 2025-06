Fußball-Verbandsligist SV Dessau feiert seinen 120. Geburtstag mit hochkarätigen Gästen. Am Samstagnachmittag gratuliert Zweitligist 1. FC Magdeburg. Wir übertragen das Spiel live im Internet!

Dessau/MZ. - Seit gut zwei Wochen ist die Saison 2024/25 in der Fußball-Verbandsliga in Sachsen-Anhalt beendet. Der Landesmeister Lok Stendal sowie die Absteiger CFC Germania Köthen und der SV Staßfurt haben sich würdig verabschiedet. Aktuell befinden sich fast alle Teams der höchsten Fußball-Liga des Landes in der verdienten Sommerpause.