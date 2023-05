An dieser Stelle in der Teichstrasse wurde Jeremy Steffens der Hund entrissen. Er hat Anzeige gestellt und einen Suchaufruf gestartet.

Dessau/MZ - Den Abend des 11. Mai wird Jeremy Steffens nie vergessen. Zu tief sitzt der Schock. An jenem Donnerstag ist dem 27-jährigen Dessauer in der Teichstraße sein elf Wochen alter Welpe namens Bambi geraubt worden.

„Wir wollten unseren normalen Abendspaziergang machen“, erzählt Steffens. Dass ihn schon in der Bertolt-Brecht-Straße ein schwarzer Pkw Kombi verfolgt hat, „habe ich nicht registriert, ich war mit meinem Hund beschäftigt.“

Vier Männer stehlen Welpen in Dessau

Das Auto hielt schließlich in der Teichstraße und vier junge Männer deutscher Herkunft stiegen aus, holten ihn in Höhe der Katholischen Kirche zu Fuß ein und gewaltsam fest. „Einer hielt mich am Handgelenk fest, ein anderer knipste den Hund von der Leine, die ich in der anderen Hand hatte“, schildert er die Ereignisse.

Ein dritter versperrte ihm schließlich den Weg zu den Männern mit seinem Hund. „Bambi hat gebellt, dreimal aufgequietscht und sich gewehrt.“ Dann war das Auto samt Hund weg. „Ich stand da wie gelähmt und konnte erstmal gar nichts denken oder tun.“ Schließlich ging Jeremy Steffens zur Polizei.

Die Polizei in Dessau-Roßlau bestätigen den Eingang einer Strafanzeige

Um 20.30 Uhr wurde die Anzeige im Polizeirevier Dessau-Roßlau aufgenommen, bestätigte Sprecherin Sylvana Mengel. Die Beamten hätten daraufhin den Ereignisort abgesucht, auch Personen und Zeugen befragt. „Wir werden weiter ermitteln und dafür auch den Anzeigenerstatter noch einmal befragen“, erklärt Mengel.

Schäferhundwelpe Bambi war noch nicht gechipt. (Foto: Steffens)

Was hinter dem Raub des Welpen steckt, ist bisher noch unklar. Steffens berichtete im MZ-Gespräch, dass er des öfteren von Fremden angesprochen wurde auf den Hund, der so niedlich sei. Am Nachmittag des 11. Mai standen mehrere Personen aus der Nachbarschaft vor seiner Wohnungstür und wollten den Hund kaufen. „Als ich das ablehnte, drohten sie mir, dass ich das noch bereuen würde“, berichtet der Mann. Ob die Personen im schwarzen Kombi die gleichen waren, konnte er nicht sagen.

„Ich zermartere mir seitdem den Kopf, warum die Leute unbedingt meinen Hund kaufen wollten“, sagt Steffens. Er selbst hat Bambi von einem Züchter in Sachsen-Anhalt erworben. Seit dem 28. April war der kleine Hund sein Gefährte. „Leider hatten wir nur zwei gemeinsame Wochen und waren ja noch in der Kennenlern- und Erziehungsphase.“

Hund entführt: Jeremy Steffen sucht Zeugen des Vorfalls und verteilt Handzettel

Die Ungewissheit über das Schicksal seines Hundes zermürbt den Dessauer. Fieberhaft sucht er nach dem Tier und bittet die Dessau-Roßlauer um Mithilfe. „Ich hoffe, dass jemand Zeuge des Vorfalls geworden ist“, schreibt er auf einem Handzettel, den er im Umkreis verteilt hat. „Wenn Sie etwas beobachtet haben oder Informationen haben, die bei der Suche nach Bambi helfen könnten, bitte ich Sie, sich im Polizeirevier zu melden.“

Polizeirevier: Wolfgangstr. 25, Tel. 0340/ 25030; E-Mail an [email protected]