Sturm reißt drei Zelte in Rodleben los - Unrat brennt im Kristallpalast in Dessau

Das Sommergewitter in Dessau-Roßlau hat am Montagabend zu mehrere Einsätzen der Feuerwehr geführte. Mehrere umgestürzte Bäume mussten beseitigt werden.

In der Heidestraße in Dessau brach ein Ast und fiel auf ein Auto.

In der Ortslage Rodleben wurden drei Mannschaftszelte losgerissen. Diese verfingen sich an einem nahen Strommast und einem Zaun. Die Zelte wurden durch die Kameraden der Feuerwehr Rodleben und Süd gesichert und abtransportiert. Ein Schaden am Strommast oder der Leitung entstand nicht.

Ein zweiter Einsatz war am Elbzollhaus erforderlich. Dort war ein Baum umgestürzt, der durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr zersägt wurde um die Straße zu beräumen. In der Heidestraße brach ein Ast von einem Baum und verursachte Blechschäden an einem darunter parkenden Auto. Auch hier half die Feuerwehr. Ebenso in der Handwerkerstraße und vor dem historischen Arbeitsamt im Stadtzentrum. Einen Ast beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Alten. Am Arbeitsamt räumte die Berufsfeuerwehr auf.

Im Kristallpalast kam es während der Sturmfront zu einem kleinen Feuer in einem Anbau. Es brannten hier aus noch ungeklärten Gründen auf etwa einem Quadratmeter Lumpen in einem Treppenhaus. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und kontrollierten die angrenzenden Bereiche sowie das Dach. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Kräfte der Freiwilligen Wehren Waldersee und Süd mit fünf Fahrzeugen und 21 Kameraden.

Gegen 20 Uhr flaute das Sommergewitter langsam ab. „Dennoch können Schäden durch Ast- und Baumbruch auch verzögert auftreten“, warnte ein Feuerwehrsprecher und bat darum, „bei Spaziergängen in Parks und Wäldern auf herabhängende Äste zu achten und diese zu meiden.“