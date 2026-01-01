Im Streit um Feuerwerkskörper ist es am Silvesterabend in der Kornhausstraße in Dessau-Ziebigk zu einer Schlägerei gekommen.

Dessau/MZ. - Im Streit um abgefeuerte Feuerwerkskörper ist es am Silvesterabend in der Kornhausstraße in Dessau-Ziebigk zu einer Schlägerei gekommen. Das hat die Polizeiinspektion Dessau am Neujahrsmorgen gemeldet.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht, gegen 23.20 Uhr. Nach einem zunächst verbalen Streit soll ein bislang unbekannter Mann auf einen 14-Jährigen eingeschlagen haben. Während dieser Auseinandersetzung soll dann ein 45-Jähriger dazugekommen sein, der dann durch einen zweiten Mann zu Boden gestoßen wurde. Parallel dazu soll auch der andere Mann auch auf den 45-Jährigen gestoßen haben.

Hintergrund der Streitigkeiten waren nach Angaben der Polizei „Unstimmigkeiten aufgrund abgefeuerter Feuerwerkskörper aus einer Personengruppe der unbekannten Tatverdächtigen“. Die Ermittlungen dauern an.