Stilles Gedenken - Politiker legen Blumen am Denkmal von Michail Gorbatschow in Dessau nieder

Es gilt als einziges Gorbatschow-Denkmal in Deutschland: Am Tag nach dem Tod des Wegbereiters der Deutschen Einheit haben Dessau-Roßlauer Politiker Blumen und Kärnze niedergelegt und den Staatsmann gewürdigt.

Stilles Gedenken am Mittwoch am Dessauer Denkmal von Michail Gorbatschow.

Dessau/MZ - Am Dessauer Denkmal von Michail Gorbatschow haben am Mittwoch der Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck, der ehemaligen Dessauer Oberbürgermeister Hans-Georg Otto und Dessau-Roßlaus Stadtratspräsident Frank Rumpf Blumen und Kränze niedergelegt.

Gorbatschow war am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in der russischen Hauptstadt Moskau verstorben. Gorbatschow gilt es Wegbereiter der Deutschen Einheit. 1990 hatte er den Friedensnobelpreis erhalten.

Das Gorbatschow-Denkmal in Dessau nach der kleinen Gedenkveranstaltung. (Foto: Müller-Lorey)

„Heute ist ein Tag der großen Trauer“, sagte Oberbürgermeister Robert Reck. Ein wichtiger Staatsmann, ein Weltpolitiker sei von uns gegangen. Gorbatschow sei eine zentrale Persönlichkeit, die die Deutsche Einheit ermöglicht habe. Deutsche und besonders Dessau-Roßlau werde ihm dafür immer dankbar sein.

Dessauer Gorbatschow-Denkmal war am 3. Oktober 2020 feierlich enthüllt worden

Das Denkmal von Michael Gorbatschow in Dessau war am 3. Oktober 2020, zum Tag der Deutschen Einheit, feierlich enthüllt worden. Die Skulptur des einstigen KPdSU-Generalsekretärs ist die einzige in Deutschland. Lediglich in Berlin gibt es noch eine Büste von Gorbatschow.

Schöpfer des Dessauer Denkmals ist der 77-jährige Hallenser Bildhauer Bernd Göbel, von dem bereits mehrere Werke in der Stadt zu finden sind: in Dessau-Nord Skulpturen von Brecht und Weill, in der Antoinettenstraße drei Figuren mit dem Titel „Der Frieden trägt die Freiheit“.

Dass Gorbatschow ein Denkmal gesetzt wurde, geht maßgeblich auf die Initiative des ehemaligen Dessauer Oberbürgermeisters Hans-Georg Otto zurück. Ihm und anderen Mitstreitern war es gelungen, die erforderlichen rund 45.000 Euro für die Realisierung des Denkmals in nur rund einem Jahr allein durch Spenden aufzubringen.