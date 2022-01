Start ohne Frühlingserwachen - Kulturstiftung Dessau-Wörlitz sagt Highlight zum dritten Mal ab

Dessau/MZ/HTH - Zum dritten Mal in Folge fällt in diesem Jahr das traditionelle Frühlingserwachen in Wörlitz aus. Das sagte Brigitte Mang, Chefin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, am Donnerstag am Rande eines Pressetermins im Dessauer E-Center.

„Wir bedauern das sehr“, erklärte sie, verwies aber auf die anhaltende Pandemielage und jetzt rauschende Omikron-Welle. Niemand wisse, wie die Lage im März sei. „Wir wollten keine Mittel verschwenden“, so Mang, weshalb Aktionen wie der Festumzug erst gar nicht geplant worden seien, um nicht große Menschenmassen anzuziehen.

Am ersten Frühlingswochenende (19./20. März) nach Wörlitz zu kommen, lohne dennoch. Dann wandeln kostümierte Gäste durch den Park, gibt es Musik an mehreren Orten oder auch einen besonderen Bilderrahmen für Fotos.